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Билл Гейтс рассказал, когда мир восстановится от пандемии COVID-19

ИА Regnum
22 минуты назад
Основатель американской компании MicrosoftБилл Гейтс заявил 26 апреля, что мир должен полностью оправиться от пандемии COVID-19 к концу 2022 года благодаря распространению вакцины, хотя сам вирус и не будет окончательно побежден к этому сроку. Об этом 27 апреля сообщает Fox Business.
«Мы не сможем полностью избавится от этого вируса, но мы сумеем свести случая заражения к минимальному количеству к концу 2022 года», — рассказал Гейтс.
При этом, по его мнению, темпы вакцинации радуют и определенно помогают в борьбе с пандемией. Гейтс предположил, что такие богатые страны как США и Великобритания скоро распространят достаточное количество вакцины, чтобы освободить больше доз для развивающихся стран.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФМихаил Мишустинзаявил, что распространение коронавируса в России остановится после того, как будет выработан коллективный иммунитет.
В мире,Видео,Билл Гейтс,
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