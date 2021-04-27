При этом, по его мнению, темпы вакцинации радуют и определенно помогают в борьбе с пандемией. Гейтс предположил, что такие богатые страны как США и Великобритания скоро распространят достаточное количество вакцины, чтобы освободить больше доз для развивающихся стран.