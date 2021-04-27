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Байден заявил о "потрясающем прогрессе" в борьбе с COVID-19

Российская Газетаиещё 4
1 час назад
Глава Белого дома заявил, что американская администрация надеется, что к 4 июля, когда в стране отмечается День независимости, США почувствуют значительное облегчение и "независимость от вируса".
Байден заявил о "потрясающем прогрессе" в борьбе с COVID
Фото: ReutersReuters
"Я бы хотел поговорить о последних изменениях, которые анонсировал Центр по контролю и профилактике заболеваний. Во-первых, должен сказать, что впереди нас еще ожидает длительное сражение и много работы в мае и июне, чтобы привести нас к 4 июля. Мы достигли потрясающего прогресса благодаря вам, американскому народу. Случаи заболевания и показатели смертности резко снизились в сравнении с периодом, когда я вступил в должность 20 января. И они продолжают падать", - заявил Байден.
Американский президент отметил, что снижение этих показателей особенно заметно среди людей из групп риска - пенсионеров. Он напомнил, что до 20 января США еженедельно теряли по 10 тысяч пенсионеров. Байден подчеркнул, что за первые 100 дней работы его администрации удалось полностью вакцинировать более 67% или почти две трети всех пожилых граждан Америки.
"Это привело к снижению на 80% смертности среди пожилых американцев", - заявил Байден.
Напомним, сегодня Центр по контролю и профилактике заболеваний США объявил о смягчении масочного режима в стране. Теперь те, кто полностью вакцинировался, могут не носить маску находясь на улице при условии, если человек не находится в большой группе людей, например, на стадионе, конференции или концерте.
В мире,Соединенные Штаты,
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