Байден заявил о "потрясающем прогрессе" в борьбе с COVID

Американский президент отметил, что снижение этих показателей особенно заметно среди людей из групп риска - пенсионеров. Он напомнил, что до 20 января США еженедельно теряли по 10 тысяч пенсионеров. Байден подчеркнул, что за первые 100 дней работы его администрации удалось полностью вакцинировать более 67% или почти две трети всех пожилых граждан Америки.

Напомним, сегодня Центр по контролю и профилактике заболеваний США объявил о смягчении масочного режима в стране. Теперь те, кто полностью вакцинировался, могут не носить маску находясь на улице при условии, если человек не находится в большой группе людей, например, на стадионе, конференции или концерте.