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Меркель появилась на людях с повязкой на среднем пальце

News.ru
33 минуты назад
66-летняя канцлер Германии Ангела Меркель появилась перед телекамерами с перевязанным странным образом средним пальцем. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.
У Меркель заметили странно перевязанный средний палец
Фото: ReutersReuters
Повязка наложена крест-накрест, так, что ноготь не закрыт бинтом. Неизвестно, почему у немецкого лидера так перевязан палец. Вероятно, журналисты не спросили Меркель об этом.
Ранее канцлер Германии сделала прививку от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Этот препарат в стране используют только для вакцинации людей старше 60 лет. После прививки политик сделала короткое заявление.
В 2019 году немецкие журналисты обратили внимание на приступы дрожи, которые возникали у Меркель в ходе публичных мероприятий. Так, в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским 18 июня того же года канцлер Германии восемь раз за минут сменила положение рук и сильно тряслась. В ходе другого мероприятия она вынуждена была прослушать гимн сидя. При этом Меркель никак не комментировала своё состояние. Журналистов она заверила, что чувствует себя хорошо, а произошедшее с ней «как появилось, так само и пройдёт».
В мире,Ангела Меркель,Владимир Зеленский,Германия,
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