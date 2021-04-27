У Меркель заметили странно перевязанный средний палец

В 2019 году немецкие журналисты обратили внимание на приступы дрожи, которые возникали у Меркель в ходе публичных мероприятий. Так, в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским
18 июня того же года канцлер Германии восемь раз за минут сменила положение рук и сильно тряслась. В ходе другого мероприятия она вынуждена была прослушать гимн сидя. При этом Меркель никак не комментировала своё состояние. Журналистов она заверила, что чувствует себя хорошо, а произошедшее с ней «как появилось, так само и пройдёт».