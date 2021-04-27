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Меркель назвала условие закупки «Спутника V»

Артём Кульша
1 час назад
Германия закупит вакцину «Спутник V», если она будет сертифицирована в Европейском союзе в ближайшее время. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель назвала условие закупки «Спутника V»
Фото: РамблерРамблер
Вчера Меркель провела переговоры по вопросам вакцинации с главами немецких федеральных земель. По их итогам она рассказала, что сейчас власти ФРГ самостоятельно занимаются заказом вакцин, потому что общеевропейского заказа пока нет.
Канцлер сообщила, что также пока недостаточно данных для закупки «Спутника V», потому что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока его не сертифицировало.
Она рассказала, что Германия может закупить российскую вакцину, если она будет одобрена скоро, а если через несколько месяцев — то это может потерять смысл, потому что к тому моменту вакцины в ЕС может быть уже достаточно.
Меркель добавила, что в Германии пока нет единого мнения о том, признавать ли сделанные за рубежом прививки от коронавирусной инфекции неодобренными в Европейском союзе вакцинами. Она назвала это вопросом международного характера, а признание препарата Всемирной организацией здравоохранения — важным сигналом для признания прививки.
«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Препарат обладает эффективностью 91,6%. Его применение одобрено в 60 странах.
В марте Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения ЕМА начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».
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