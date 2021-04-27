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Бразильский регулятор отклонил заявку на импорт «Спутника V»

Вечерняя Москваиещё 4
22 минуты назад
Бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
Бразильский регулятор отклонил заявку на импорт «Спутника V»
Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва
В ходе голосования по данному вопросу совет директоров Anvisa согласился с тем, чтобы отказать в выдаче разрешения на импорт препарата «до тех пор, пока не будут представлены данные для устранения выявленных недостатков».
При этом в начале апреля верховный суд Бразилии дал Anvisa срок до конца месяца, чтобы принять решение по импорту вакцины, в противном случае разрешение должно было быть выдано автоматически.
Регулятор в ответ попросил суд предоставить больше времени «для сбора данных об эффективности и безопасности препарата», сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Бразилии одобрили производство «Спутника V», признав безопасность российского препарата.
В мире,Наука и техника,РИА Новости,
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