Бразильский регулятор отклонил заявку на импорт «Спутника V»

Бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва
В ходе голосования по данному вопросу совет директоров Anvisa согласился с тем, чтобы отказать в выдаче разрешения на импорт препарата «до тех пор, пока не будут представлены данные для устранения выявленных недостатков».
При этом в начале апреля верховный суд Бразилии дал Anvisa срок до конца месяца, чтобы принять решение по импорту вакцины, в противном случае разрешение должно было быть выдано автоматически.
Регулятор в ответ попросил суд предоставить больше времени «для сбора данных об эффективности и безопасности препарата», сообщает РИА Новости
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