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СМИ: укладка "Северного потока 2" приостановлена

Прайм
1 час назад
Судно "Фортуна", занимающееся прокладкой "Северного потока 2", простаивает более пяти дней, с 21 апреля, несмотря на хорошую погоду, сообщило издание Eurasia Daily. Издание ссылается на портал по отслеживанию морской навигации Marinetraffic.
Укладка "Северного потока 2" приостановлена
Фото: "Фортуна""Фортуна"
По данным СМИ, причина может быть в прохождении трассы газопровода рядом с первым "Северным потоком". Укладку могли приостановить в опасной зоне, где, согласно проекту, трубы газопроводов идут параллельно друг другу.
СМИ не уточняет сроки восстановления строительства. Сообщается, что в водах Дании, где сейчас ведутся работы, осталось проложить 12 километров труб из 49.
МИД ФРГ ранее выступил против политизации проекта "Северный поток 2".
В мире,МИД,
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