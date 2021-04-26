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Россия доставит "Спутник V" в Индию

Газета.Ru
1 час назад
Россия поставит вакцину от коронавируса «Спутник V» в Индию на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, пишет «Интерфакс».
Россия доставит "Спутник V" в Индию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Первая партия приедет в Индию 1 мая», — сказал Дмитриев.
Ранее глава группы, консультирующей премьер-министра Нарендру Моди по вопросам вакцины от коронавируса Винод Пол посоветовал гражданам Индии носить маски и дома, особенно если в семье есть заразившийся коронавирусом.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявлял, что страну накрыл «коронавирусный шторм». В связи с резким ростом числа случаев COVID-19 премьер призвал всех граждан быть осторожными и пройти вакцинацию. В Кремле не исключили помощь Дели в связи с коронавирусом.
В Индии коронавирусом заразились 17,3 млн человек, из которых 195 тыс. скончались. Страна находится на втором месте в мире по распространению коронавируса.
В мире,Нарендра Моди,Россия,Индия,
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