Россия доставит "Спутник V" в Индию

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявлял, что страну накрыл «коронавирусный шторм». В связи с резким ростом числа случаев COVID-19 премьер призвал всех граждан быть осторожными и пройти вакцинацию. В Кремле не исключили помощь Дели в связи с коронавирусом.