Трансляция «Оскара» установила антирекорд по количеству зрителей

Трансляция церемонии вручения премии «Оскар» в этом году установила антирекорд по числу зрителей – ее посмотрели 9,8 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительную оценку телевизионных рейтингов, опубликованную журналом Variety.

Фото: ТАСС ТАСС

Предыдущий минимум был установлен годом ранее – тогда «Оскар» собрал у экранов 23,6 млн человек. По сравнению с 2020 годом, телерейтинг церемонии обвалился на 58%.

Процент зрителей, посмотревших хотя бы часть трансляции - составил 1,9. В прошлом году этот показатель равнялся 5,3, в позапрошлом - 7,7 - в 2019 году за вручением «Оскаров» наблюдали 29,6 млн зрителей.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, церемония прошла довольно камерно, а число ее участников было сокращено до минимума. Кроме того, в конкурсе не участвовали блокбастеры, которые традиционно привлекают внимание аудитории.