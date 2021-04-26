Трансляция «Оскара» установила антирекорд по количеству зрителей

Трансляция церемонии вручения премии «Оскар» в этом году установила антирекорд по числу зрителей – ее посмотрели 9,8 млн человек. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на предварительную оценку телевизионных рейтингов, опубликованную журналом Variety.
Предыдущий минимум был установлен годом ранее – тогда «Оскар» собрал у экранов 23,6 млн человек. По сравнению с 2020 годом, телерейтинг церемонии обвалился на 58%.
Процент зрителей, посмотревших хотя бы часть трансляции - составил 1,9. В прошлом году этот показатель равнялся 5,3, в позапрошлом - 7,7 - в 2019 году за вручением «Оскаров» наблюдали 29,6 млн зрителей.
Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, церемония прошла довольно камерно, а число ее участников было сокращено до минимума. Кроме того, в конкурсе не участвовали блокбастеры, которые традиционно привлекают внимание аудитории.
Как сообщал «Рамблер», 93-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 26 апреля. Главным триумфатором вечера стала картина «Земля кочевников». Она была названа лучшим фильмом, а Хлоя Чжао
получила приз за лучшую режиссуру. Также «Оскара» за лучшую женскую роль получила Фрэнсис Макдорманд
, сыгравшая в «Земле кочевников» главную роль. «Оскар» за лучшую мужскую роль достался Энтони Хопкинсу
за фильм «Отец».