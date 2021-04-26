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США заявили о стремлении снизить напряжённость в отношениях с РФ

News.ruиещё 4
21 минуту назад
США стремятся к снижению напряжённости в отношениях с Россией и не расценивают антироссийские санкции в качестве единственного инструмента для организации диалога с Москвой. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, её слова приводит РИА Новости.
США захотели снизить напряжённость в отношениях с Россией
Фото: ReutersReuters
По словам Псаки, Белый дом считает «критически важным» привлечь Россию к ответственности за действия, которые «являются неприемлемыми».
Что касается измерения эффективности этих мер, то наши цели: снизить напряжённость в отношениях, говорить прямо, когда у нас возникают озабоченности, принимать меры, когда это необходимо, — заявила пресс-секретарь.
При этом Псаки добавила, что Штаты не считают инструмент санкций единственно действенным для выстраивания отношений с РФ.
Очередной пакет санкций против России был введён США 15 апреля. Под действие ограничительных мер попали 32 физических и юридических лица. Также Вашингтон заявил о высылке из страны 10 представителей российской дипломатической миссии.
На следующий день МИД РФ заявил об ответных мерах, в числе которых — соразмерная высылка дипломатических сотрудников США, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, закрытие въезда в страны восьми чиновникам и деятелям США.
В мире,МИД,
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