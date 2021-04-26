Глава государства напомнил, как в первые годы его президентства речь шла о создании Полесской народной республики, то есть о разъединении на части Белоруссии.

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«Сейчас опять хотят пополам разделить Беларусь. Не получится», — подчеркнул глава государства, слова которого приводит пресс-служба Лукашенко.

История вопроса

Белоруссия — унитарная республика президентского типа. Основным сборником правил и законов является Конституция. Многочисленные поправки предусматривают значительное расширение полномочий президента страны, который может избираться на пост более двух раз. Первым и действующим главой страны остается Александр Лукашенко.

Периодически в Белоруссии поднимают вопрос о транзите власти. В 2019 году снова заговорили об изменении основного закона страны, которое если и произойдет, то теоретически может означать подготовку к передаче власти новому главе государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российских спецслужб есть все необходимые доказательства заговора против главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

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«Вы знаете, что наши специальные службы, они в сотрудничестве реализовали эту операцию по пресечению этих преступных планов по свержению власти законной в Белоруссии», — сказал Песков и добавил, что власти обладают не только необходимыми доказательствами, но и признаниями некоторых участников этого сговора.

17 апреля Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение. По словам главы государства, задачу по устранению одобрило высшее руководство США . Позднее ФСБ подтвердила информацию о заговоре и попытке военного переворота. В России были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Федута , которые планировали осуществление госпереворота по сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов.

Предотвращенное ФСБ и белорусским КГБ покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко обрастает все новыми подробностями, причем, заявления следуют от самого главы государства.

Ранее сообщалось, что минский политолог Александр Федута, юрист Юрий Зенкович и лидер «Белорусского народного фронта» Григорий Костусев планировали убить Лукашенко 9 мая, когда в Минске должен проходить парад Победы.

Однако, в субботу, 24 апреля, во время общения с журналистами при посещении Полесского государственного радиационно-экологического заповедника президент Белоруссии рассказал, что на самом деле мятежники на каком-то этапе засомневались в реальности этого плана и рассматривали возможность нападения на президентский кортеж

Для этого они купили за границей гранатометы и привезли их в Белоруссию, но потом поняли, что так убрать главу государства тоже не получится: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала.

Вероятным сценарием у заговорщиков стало нападение на загородную резиденцию Лукашенко. На уничтожение резиденции вместе с главой государства выделялось $10 млн, а на снайпера — $1 млн, сообщает информационный портал БелТА.

«Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты?



Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но как только вышел этот фильм (расследование «Манкурты» на телеканале ОНТ), они уши прижали: «Нет, в Минск не поедем. Куда? В Москву». Мы контролировали их каждый шаг», — детализировал Лукашенко.

Одним из тех, кто помог вывести революционеров на чистую воду, был засланный сотрудник спецслужб, по легенде он был якобы генералом Вооруженных сил Белоруссии, который решил продать родину.

«Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», — пояснил Лукашенко.

Он также указал, что, конечно, сами руководители операции по насильственной смене власти не планировали брать в руки оружие.

«Я же знаю Федуту: предатель. Он же был в штабе нынешнего президента. Его же [экс-председатель Совета министров Белоруссии] Вячеслав Францевич [Кебич] подкинул мне в штаб, чтобы знать, что у меня делается», — пояснил глава государства.

По его словам, именно Федута ратовал за то, чтобы Лукашенко устранили по примеру того, как осенью 1981 года террористические группы исламских фундаменталистов « Аль-Гамаа аль-исламийя » (запрещена в России) и «Египетский исламский джихад» (организация запрещена в России) убили президента Египта Анвара Садата

Мятежники рассчитывали с помощью военных блокировать Минск вместе с подразделениями ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ, а затем стравить их друг с другом, чтобы произошла «самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна».

Как рассказал Лукашенко, также революционеры намеревались отключить энергосистему Минска – на что обратил внимание и президент России Владимир Путин на недавних переговорах с белорусским коллегой в Кремле.

Мятежники хотели провести кибератаку против Белорусии, а операцию такого масштаба можно осуществить лишь на государственном уровне, несколько хакеров с этим не справятся, пояснил белорусский лидер.

Он также пообещал, что в ближайшее время ОНТ покажет фильм-расследование с большими подробностями, однако, даже там не могут быть показаны все детали этого дела.

«Это еще цветочки», — подчеркнул Лукашенко, напомнив, что силовики в Белоруссии задержали несколько террористических групп, о некоторых из них сообщали СМИ, а других «светить» не стали, но все они уже дают признательные показания.

Он также выразил признательность Москве за содействие в операции по поимке злоумышленников, которые планировали затем пойти в наступление на Россию в составе боевых подразделений НАТО

«Они давно уже сдали нас, и им надо было на сутки якобы прийти здесь к власти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Белоруссии и выстроить их на восточной границе у Смоленска.



Это был трамплин — я вам всегда говорил — для нападения на Россию. Это был первый шаг. Как бы они ни отнекивались, сегодня мы видим, что это так. Получили они хорошо. Они поняли, что нас просто так не взять», — подытожил Лукашенко.

Операция по поимке мятежников в Москве была согласована с Путиным, а также на уровне контактов директора ФСБ Александра Бортникова и председателя КГБ Ивана Тертеля

Для обсуждения покушения белорусские революционеры решили встретиться Москве и пригласить к беседе также «оппозиционно настроенных генералов» Вооруженных сил Белоруссии.

Перед этим с Зенковичем провели консультации в США и Польше. Сама встреча прошла в отдельном помещении одного из московских ресторанов.

«Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования («партизаны»), находящиеся на т.н. «скрытых базах». Конечной целью являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на «Комитет национального примирения», — указывалось в сообщении ФСБ.

Итогом революции Зенкович видел себя на посту руководителя парламента Белоруссии, а Федута планировал заниматься политическими реформами и идеологической работой. Всего революционеры планировали назначить около 30 своих людей на руководящие посты в белорусские ведомства.

По словам Лукашенко, злоумышленники хотели захватить одного или всех его сыновей и посадить в погреб в Гомельской области, это он назвал «вообще недопустимым» действием.

«Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», — пояснял ранее глава государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в ближайшее время подписать декрет о передаче власти в республике Совету безопасности в том случае, если с главой государства "что-то случится".

- Я должен предусмотреть все. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления, - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Совбез будет решать, когда назначать президентские выборы, нужно ли вводить в стране чрезвычайное положение.