Россиянка назвала свою поездку в Черногорию «путешествием века»

По словам девушки, в Черногории магазины и рестораны работают без ограничений, почти никто не носит маски, и развлечения доступны для туристов.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия возобновит авиасообщение с Эстонией. Первый самолет рейса Москва-Таллин-Москва прибыл в столицу Эстонии 25 апреля. На первом этапе рейс будет обслуживаться раз в неделю по воскресеньям.