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Россиянка назвала свою поездку в Черногорию «путешествием века»

Елена Прошина
58 минут назад
Туристка из России рассказала о поездке в Черногорию во время пандемии. По ее словам, это было «путешествие века».
Россиянка назвала свою поездку в Черногорию «путешествием века»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На сайте Lenta.ru сообщили, что девушка планировала улететь на курорт через Стамбул, однако из-за вспышки коронавируса Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Тогда путешественница отправилась в Черногорию через Минск, купив путевку в белорусском туристическом агентстве.
«Чувствовали себя какими-то героями фильма "Отпуск любой ценой", но на деле все очень понятно, просто и, главное, легально», — рассказала путешественница.
По словам девушки, в Черногории магазины и рестораны работают без ограничений, почти никто не носит маски, и развлечения доступны для туристов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия возобновит авиасообщение с Эстонией. Первый самолет рейса Москва-Таллин-Москва прибыл в столицу Эстонии 25 апреля. На первом этапе рейс будет обслуживаться раз в неделю по воскресеньям.
В мире,Lenta.ru,Россия,Черногория,
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