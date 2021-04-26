Президент Украины Владимир Зеленский в 35-летнюю годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) заявил о том, что не хотел бы, чтобы Донбасс постигла участь «зоны отчуждения». Об этом он сказал во время посещения Чернобыльской зоны 26 апреля.

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«Сегодня мы говорим о такой дате — 35 лет тому назад случилась эта трагедия (на ЧАЭС. — Ред.), и можно провести параллель с сегодняшней трагедией, которая есть на Украине на востоке, где идет война. < > Потому что тогда, 35 лет тому назад, это была такая общая угроза всему миру», — сказал Зеленский.

Также Зеленский подчеркнул, что не хочет превращать Донбасс в подобную «зону отчуждения».

При этом украинский лидер ничего не пытается сделать, чтобы установить мир в народных республиках, несмотря на то что Украина подписала Минские соглашения, а Зеленский обещал избирателям остановить войну.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 35 лет назад. 26 апреля 1986 года в реакторе 4 раздался взрыв.