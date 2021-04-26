Польша созывает экстренный саммит из-за России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назначил срочную онлайн-встречу глав правительств стран Вышеградской группы «по российскому вопросу». Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, ожидается, что премьер-министры Польши, Чехии, Словакии и Венгрии пообщаются по видеосвязи.

Главными темами встречи должны стать «обострение ситуации на фоне действий со стороны Российской Федерации, последние события в чешско-российских отношениях, а также выражение солидарности и поддержки» Чехии, говорится в сообщении Центра информации правительства Польши.

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк уточнил в Twitter, что совещание глав правительств Вышеградской группы назначено на 12.00 по местному времени (13.00 мск).

«Встреча будет посвящена российским актам саботажа в Чехии, эскалации Россией ситуации на Украине и в Белоруссии, сотрудничеству в укреплении безопасности в регионе», - написал он.

Как сообщал «Рамблер», ранее Чехия обвинила сотрудников спецслужб РФ в причастности к взрывам на своих военных складах в 2014 году. В розыск по этому делу объявили россиян Александра Петрова Руслана Боширова , имена которых стали известны после отравления Скрипалей.