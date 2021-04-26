Эксперты припомнили обострение обстановки на территории Донбасса и обеспокоенность сложившейся ситуацией со стороны государств ЕС , посчитавших участие России в конфликте неизбежным. Уровень накала не смогли сбавить даже официальные заявления Кремля, согласно которым все передвижения крупной военной техники и отдельных подразделений российской армии осуществлялись исключительно в рамках учений. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что страна крайне заинтересована в мире на Украине . По его словам, Москва не станет поддаваться на провокации и идти с Киевом на конфликт.

Однако, подчеркнули бельгийские журналисты, подобные заявления Кремля на Западе проигнорировали. 16 апреля Зеленский, Меркель и Макрон в ходе переговоров обсудили «агрессивную активность» России вблизи украинских границ. Они пришли к выводу, что Москва намерена спровоцировать военную панику и вынудить Киев соблюдать Минские соглашения. Но, считают эксперты, для Макрона есть иной подтекст у этих переговоров. Он хочет заменить Меркель и стать основным участником «нормандского формата» и главным «собеседником» России в Европе. И Зеленский в этом ему по-своему подыгрывает.

Последний старается добиться поддержки со стороны европейских лидеров. Однако осуществляется эта помощь только на словах. На деле же Меркель и Макрон настаивают на совместной работе в рамках документа «Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений». Эта бумага в большей степени учитывает интересы не Киева, а Москвы. Данное мнение, пишет бельгийское издание, укрепилось в ходе видеоконференции с участием «нормандкой четвёрки», которая состоялась 19 апреля.

Журналисты пришли к выводу, что Европа не так проукраински настроена, как те же самые США . Этому есть объяснения географического характера, ведь в случае войны Украина в первую очередь обратится к ЕС, а не к Штатам, скрытым от места событий Атлантическим океаном.

А вот помогать и тем более защищать Украину ни Франция, ни Германия желанием не горят. Париж и Берлин ведут настоящую двойную игру: из их выступлений можно подумать, что они полностью поддерживают Украину и помогут ей в случае полномасштабного конфликта, однако их действия говорят об обратном. И Германия, и Франция прекрасно понимают, что именно Москва как партнёр куда больше отвечает их запросам, нежели Киев. И в действительности обе страны ищут способ «сдать» Украину ради сотрудничества с Россией, — подчеркнули бельгийцы.

Ранее политолог Сергей Марков сказал, что присоединиться к России хотели бы не только жители республик Донбасса, но и целого ряда городов, которые находятся в составе Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в "нормандском формате" за счет присоединения к ним США, Великобритании и Канады. Об этом он сообщил в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times.

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"Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода [на пост президента]. Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого, - полагает украинский президент. - Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день".

Зеленский отметил, что хочет провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным , подчеркнув, что "[украинскую сторону] не волнует место проведения, речь идет о содержании", при этом он отверг предложение российского лидера, который рекомендовал Киеву для решения конфликта в Донбассе начать вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик.

В четверг, 23 апреля, на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Путин, говоря о предложении Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе, заметил, что "если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР". Именно с этого нужно начинать урегулирование проблемы вокруг Донбасса, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, "если речь идет о развитии двусторонних отношений". Украинский вице-премьер по реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников позже сказал, что если встреча президентов России и Украины состоится, то она должна проходить в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция), как это было в 2019 году.

Украина пригласила советников президента Франции Эммануэля Бонна и канцлера Германии Яна Хекера посетить Донбасс. Об этом заявил украинский вице-премьер, замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», передает РИА Новости.

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«Мы с радостью их встретим для того, чтобы они собственными глазам увидели, что там происходит. Это возможно», — сказал Резников.

Он добавил, что возможный визит в Донбасс обсуждался во время встречи советников нормандского формата.

Российская сторона предложила Германии и Франции обсудить в ближайшие дни вопросы перемирия на востоке Украины. Как сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак , такие переговоры могут пройти в Донбассе при участии представителей Украины, ЛНР И ДНР.

"Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)", - цитирует РИА Новости выдержку из его письма.

По мнению Козака, такую встречу можно провести непосредственно в зоне конфликта с участием всех заинтересованных сторон.

Ранее Москва обратила внимание, что власти Украины повышают напряженность в Донбассе, чтобы стимулировать процесс вхождения Киева в НАТО . Советник делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович открыто заявил, Киев не будет вести переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

В правительстве ФРГ отказались комментировать предложение замглавы администрации президента России Дмитрия Козака провести следующую встречу политсоветников «нормандской четверки» в зоне конфликта в Донбассе при участии представителей Украины, самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республик, сообщает ТАСС.

«Мы в принципе не комментируем какие-либо переговоры на рабочем уровне», — заявил представитель кабинета министров ФРГ.

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что власти Украины не собираются вести переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса — ЛНР и ДНР. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

По его словам, позиция государства является принципиальной.

«Никаких переговоров с так называемыми «ЛНР», «ДНР» не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме «Фантастика на втором этаже»», — подчеркнул он.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день российский лидер Владимир Путин фактически дезавуировал Минские соглашения, так как он сказал «с республиками «ЛНР/ДНР», которые в России раньше никогда не признавали.

Также Арестович добавил, что он понимает, что это скорее всего была оговорка, однако она «подвешивает Минские соглашения». Поэтому если к этому начать придираться, то это явно является словесным выходом из данных соглашений.

Ранее главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин Леонид Пасечник заявили, что готовы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским постарался найти способ вежливо ответить на вопрос о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО. Для этого он ушёл от темы, передаёт l'Opinion.

Макрон поставил цель снизить напряжённость между Россией и Украиной при помощи дипломатических средств. Однако Зеленский перед приёмом у французского лидера рассказал журналистам, что настало время пригласить Киев к вступлению в НАТО и ЕС.

Как же вежливо ему ответить, зная, что и Франция, и Германия не поддерживают вступление Украины в НАТО, что было бы поводом для войны с Россией? Просто не говорить на эту тему, как показывает официальный пресс-релиз, — говорится на сайте издания.

Администрация Макрона назвала этот вопрос «деликатным». В пресс-релизе говорится, что его нужно рассматривать коллективно в рамках саммита Североатлантического альянса в июне.

16 апреля глава Франции провёл очную встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. К ним по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Политики обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и другие вопросы. По итогам переговоров они призвали Россию отвести свои войска от границы Украины.