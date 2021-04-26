Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию в Донбассе, первый президент УкраиныЛеонид Кравчук 25 апреля в эфире телеканала «Дом» анонсировал историческое решение, которое станет важным шагом по установлению мира.
На внеочередном заседании подгруппы ТКГ украинская сторона предложила дополнительные меры контроля по соблюдению режима тишины, они были приняты к обсуждению. Какие конкретно меры обсуждались на встрече, не уточняется.
«Как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ, сказал, что это историческое событие. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе», — подчеркнул Кравчук.
Сейчас предложение совершенствует рабочая группа. Обсуждение пакета мер состоится 27 апреля.