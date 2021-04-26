В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Кравчук анонсировал исторический шаг для мира в Донбассе

Украина.ру
36 минут назад
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук 25 апреля в эфире телеканала «Дом» анонсировал историческое решение, которое станет важным шагом по установлению мира.
На внеочередном заседании подгруппы ТКГ украинская сторона предложила дополнительные меры контроля по соблюдению режима тишины, они были приняты к обсуждению. Какие конкретно меры обсуждались на встрече, не уточняется.
«Как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ, сказал, что это историческое событие. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе», — подчеркнул Кравчук.
Сейчас предложение совершенствует рабочая группа. Обсуждение пакета мер состоится 27 апреля.
В случае принятия положительного решения документ будет рассмотрен на общем заседании ТКГ 28 апреля и принят окончательно, заключил экс-президент Украины.
В мире,Видео,Леонид Кравчук,ОБСЕ,Киев,Украина,
102
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители