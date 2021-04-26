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Черногория отменила ограничения на въезд россиян

Прайм
58 минут назад
Черногория отменила ограничения на въезд для граждан России, Белоруссии, Украины и Северной Македонии, пишет издание Profi Travel.
Черногория отменила ограничения на въезд россиян
Фото: © РИА Новости. Владимир Вяткин© РИА Новости. Владимир Вяткин
Сообщается, что гражданам перечисленных стран официально разрешено посещать страну, даже не имея на руках отрицательного теста на коронавирус и сертификата о вакцинации.
Однако некоторые ограничения, связанные с пандемией, продолжают действовать. В Черногории запрещены междугородние поездки в выходные дни. Помимо этого, заведения общепита имеют право работать с 7 утра до 11 вечера без лимита на количество гостей, но при условии нахождения не более 4 человек за одним столом. Кроме того, пока запрещены развлекательные мероприятия в открытых общественных местах.
О том, что страна готова отменить обязательные ПЦР-тесты для граждан РФ, сообщи министр финансов и социальной защиты Милойко Спайич. Он написал об этом в твиттере.
Уточняется, что гражданам остальных стран для въезда в Черногорию нужно предъявить отрицательный тест на COVID, либо предоставить сертификат о прохождении вакцинации не менее чем за неделю до въезда в Черногорию.
В мире,Россия,Черногория,Беларусь,Украина,
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