Черногория отменила ограничения на въезд россиян

Фото: © РИА Новости. Владимир Вяткин © РИА Новости. Владимир Вяткин

Сообщается, что гражданам перечисленных стран официально разрешено посещать страну, даже не имея на руках отрицательного теста на коронавирус и сертификата о вакцинации.

Однако некоторые ограничения, связанные с пандемией, продолжают действовать. В Черногории запрещены междугородние поездки в выходные дни. Помимо этого, заведения общепита имеют право работать с 7 утра до 11 вечера без лимита на количество гостей, но при условии нахождения не более 4 человек за одним столом. Кроме того, пока запрещены развлекательные мероприятия в открытых общественных местах.

О том, что страна готова отменить обязательные ПЦР-тесты для граждан РФ, сообщи министр финансов и социальной защиты Милойко Спайич. Он написал об этом в твиттере.