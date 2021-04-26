На Кипре введен самый жесткий с начала пандемии карантин

С понедельника будут закрыты все промтоварные магазины, театры, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, спортзалы, любые центры дополнительного образования. На две недели для клиентов закрываются любые рестораны и кафе, еду можно купить на вынос или заказать доставку.

В госучреждениях не смогут находиться более 20% от общей численности персонала, а остальные должны перейти на работу в удаленном режиме. В частных компаниях присутствовать на рабочих местах могут не более 25 человек, при этом у половины из них должен быть сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус.