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На Кипре введен самый жесткий с начала пандемии COVID-19 карантин

Российская Газета
23 минуты назад
На Кипре с 26 апреля и по 9 мая вводится карантинный режим, отличающийся наиболее жесткими за все время пандемии ограничениями. Это уже третий локдаун: первый был введен в марте 2020 года, а второй в январе нынешнего.
На Кипре введен самый жесткий с начала пандемии карантин
Фото: ТАССТАСС
Согласно принятому в пятницу решению кабинета министров, комендантский час станет дольше на два часа. Он будет длиться с 21:00 до 05:00. Число разрешенных в течение суток выходов из дома или отеля после извещения об этом кипрских властей будет сокращено с двух до одного. Продолжительность прогулки не должна превышать трех часов. Разрешены поездки на работу, в больницы, а также посещение аптек, пишет ТАСС.
С понедельника будут закрыты все промтоварные магазины, театры, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, спортзалы, любые центры дополнительного образования. На две недели для клиентов закрываются любые рестораны и кафе, еду можно купить на вынос или заказать доставку.
В госучреждениях не смогут находиться более 20% от общей численности персонала, а остальные должны перейти на работу в удаленном режиме. В частных компаниях присутствовать на рабочих местах могут не более 25 человек, при этом у половины из них должен быть сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус.
Участие в свадебных церемониях, крестинах и похоронах в течение ближайших двух недель смогут принимать не более 10 человек. Храмы будут открыты для индивидуальной молитвы.
В мире,ИТАР-ТАСС,Кипр,
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