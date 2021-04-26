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«Оскар» вручили Хлои Чжао за «Землю кочевников»

News.ruиещё 3
46 минут назад
Американская киноакадемия признала Хлои Чжао лучшим режиссёром за её ленту «Земля кочевников». Церемония вручения наград проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте кинопремии.
Хлои Чжао получила «Оскар» за «Землю кочевников»
Фото: ReutersReuters
До этого картина победила в четырёх номинациях премии Британской академии. Фильм повествует о 60-летней женщине, которая после потери работы становится кочевницей. Она отправляется по Америке в поисках сезонного заработка.
Для Хлои Чжао это первая номинация на «Оскар». Кинолента уже выиграла «Золотой глобус» и награду Гильдии режиссёров США, а также два приза Венецианского кинофестиваля. Хлои Чжао — вторая премированная женщина-режиссёр за всю историю «Оскара» и BAFTA.
За победу в номинации «Лучший режиссёр» также боролись Ли Айзек Чун («Минари»), Томас Винтерберг («Ещё по одной»), Дэвид Финчер («Манк»), Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»).
Как сообщалось ранее, советский и российский режиссёр Никита Михалков назвал новые требования для кинопремии «Оскар» «зеркальной дискриминацией». По его словам, изменённый регламент похож на «нравственное бешенство».
В мире,Хлоя Чжао,Томас Винтерберг,Дэвид Финчер,Никита Михалков,Лос-Анджелес,
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