Хлои Чжао получила «Оскар» за «Землю кочевников»

До этого картина победила в четырёх номинациях премии Британской академии. Фильм повествует о 60-летней женщине, которая после потери работы становится кочевницей. Она отправляется по Америке в поисках сезонного заработка.

Для Хлои Чжао это первая номинация на «Оскар». Кинолента уже выиграла «Золотой глобус» и награду Гильдии режиссёров США, а также два приза Венецианского кинофестиваля. Хлои Чжао — вторая премированная женщина-режиссёр за всю историю «Оскара» и BAFTA.