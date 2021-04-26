Турция пообещала ответить США на признание геноцида армян

Фото: Reuters Reuters

"В ближайшие дни и месяцы будет реакция различных форм, видов и степеней", – заявил представитель Эрдогана. Калын также назвал решение американских властей "просто возмутительным".

При этом он не уточнил, ограничит ли Анкара доступ США к авиабазе Инджирлик на юге Турции, которая используется для поддержки международной антитеррористической коалиции.

Ранее президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в начале XX века в Османской империи. До этого факт геноцида армянского народа был признан 23 государствами. Турция традиционно отвергает соответствующие обвинения.