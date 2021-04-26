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Турция пообещала ответить США на признание геноцида армян

Газета.Ru
24 минуты назад
Анкара ответит на решение президента США Джо Байдена признать геноцид армян в начале XX века в Османской империи, заявил официальный представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в беседе с агентством Reuters.
Турция пообещала ответить США на признание геноцида армян
Фото: ReutersReuters
"В ближайшие дни и месяцы будет реакция различных форм, видов и степеней", – заявил представитель Эрдогана. Калын также назвал решение американских властей "просто возмутительным".
При этом он не уточнил, ограничит ли Анкара доступ США к авиабазе Инджирлик на юге Турции, которая используется для поддержки международной антитеррористической коалиции.
Ранее президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в начале XX века в Османской империи. До этого факт геноцида армянского народа был признан 23 государствами. Турция традиционно отвергает соответствующие обвинения.
Впоследствии председатель турецкой партии "Vatan" ("Родина") Догу Перинчек выступил за то, чтобы Анкара вернула себе полный военный контроль над авиабазой Инджирлик и отправила американских военнослужащих обратно в Соединенные Штаты.
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