В Европе объявили о снятии коронавирусных ограничений

В субботу, 24 апреля, канцлер ФРГ Ангела Меркель
призвала немцев придерживаться более жестких правил, введенных в районах с высоким уровнем инфицирования, заявив, что меры, введенные в выходные, необходимы, чтобы остановить третью волну инфекций. Германия изо всех сил пытается сдержать распространение инфекций, осложненных более заразным вариантом B117, который впервые появился в Британии. Институт Роберта Коха
сообщил накануне, что среднее число случаев заболевания в Германии за семь дней выросло до 166 случаев на 100 тысяч человек.