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В Нью-Дели объявили «коронавирусный шторм»

News.ruиещё 8
1 час назад
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страну накрыл «коронавирусный шторм», поскольку суточный прирост заразившихся смертоносной инфекцией бьёт рекорды несколько дней подряд, сообщает Reuters.
В Нью-Дели объявили «коронавирусный шторм»
Фото: Hindustan Times/imago-images.de/Global Look PressHindustan Times/imago-images.de/Global Look Press
Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию, — отметил политик.
За последние 24 часа в стране выявили 349 тысяч случаев заражения. Никогда прежде ни в одной стране таких высоких показателей не фиксировалось. Данный всплеск связывают с новым, индийским штаммом, который уже оказался в Чехии и Швейцарии.
Моди призвал граждан страны быть осторожными и пройти вакцинацию. Ситуация в Индии настолько сложная, что больницы в столице буквально отказываются принимать заболевших — не хватает медицинского кислорода и коек. Только из-за нехватки кислорода 23 апреля в Нью-Дели умерли 25 пациентов больницы.
Ранее стало известно, что по уровню заболеваемости коронавирусом Индия занимает второе место в мире, уступая США. Рост числа заболевших в стране начался в феврале. Наибольшее их количество приходится на долю штатов Махараштра, Уттар Прадеш и Керала. Вакцину от коронавируса в Индии на сегодняшний день получили более 138 млн человек.
В мире,Нарендра Моди,Reuters,Нью-Дели,Индия,
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