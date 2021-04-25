В Нью-Дели объявили «коронавирусный шторм»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страну накрыл «коронавирусный шторм», поскольку суточный прирост заразившихся смертоносной инфекцией бьёт рекорды несколько дней подряд, сообщает Reuters.

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Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию, — отметил политик.

За последние 24 часа в стране выявили 349 тысяч случаев заражения. Никогда прежде ни в одной стране таких высоких показателей не фиксировалось. Данный всплеск связывают с новым, индийским штаммом, который уже оказался в Чехии и Швейцарии.

Моди призвал граждан страны быть осторожными и пройти вакцинацию. Ситуация в Индии настолько сложная, что больницы в столице буквально отказываются принимать заболевших — не хватает медицинского кислорода и коек. Только из-за нехватки кислорода 23 апреля в Нью-Дели умерли 25 пациентов больницы.