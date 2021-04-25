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Байден приблизился к антирекорду Трампа в рейтинге доверия за 100 дней на посту

runews24.ruиещё 2
2 часа назад
Согласно опросу издания The Washington Post, проведенному на днях среди чуть более тысячи совершеннолетних граждан США, 52% респондентов одобряют политику Джо Байдена хотя бы «в некоторой степени».
Байден приблизился к антирекорду Трампа
Фото: ReutersReuters
При этом 34% согласны с действиями президента-демократа, а 35% заявили о «решительном недоверии к нынешнему лидеру. Опрос проводился накануне истечения 100-дневного срока президентства Байдена.
Авторы публикации отметили, что по достижении 100-дневного рубежа только у Трампа рейтинги популярности были ниже, чем у Байдена.
В мире,Джозеф Байден,Соединенные Штаты,
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