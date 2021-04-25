Байден приблизился к антирекорду Трампа

При этом 34% согласны с действиями президента-демократа, а 35% заявили о «решительном недоверии к нынешнему лидеру. Опрос проводился накануне истечения 100-дневного срока президентства Байдена.

Авторы публикации отметили, что по достижении 100-дневного рубежа только у Трампа рейтинги популярности были ниже, чем у Байдена.