В Чехии заявили о "болгарском следе" в деле о взрывах во Врбетице

Чешские следователи нашли связь болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева со взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице. Об этом сообщил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала FTV Prima.

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Глава государства 25 апреля выступил с чрезвычайным телеобращением. Речь идет о событиях 2014 года.

"Боеприпасы должны были поступить в Болгарию", - подчеркнул Земан.

По его словам, имеются договоры купли-продажи, в которых фигурирует торговец оружием Гебрев.

"Болгарский след мы можем считать доказанным", - пояснил президент Чехии.

Кроме того, Земан назвал две рассматриваемые версии причин взрыва во Врбетице. Ими могут быть неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб.

Он добавил, что перед окончательным заключением по взрывам надо получить итоги расследования.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека.