Посла США в Анкаре вызвали в МИД Турции

Посол США
в Анкаре
был вызван в МИД Турции
после признания президентом США Джо Байденом
геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters
со ссылкой на заявление МИД
страны.
Фото: Orhan Cam/Shutterstock/FOTODOMOrhan Cam/Shutterstock/FOTODOM
Согласно его сведениям, заместитель министра иностранных дел Турции сообщил послу США, что заявление Соединенных Штатов не имеет под собой правовой основы и что Анкара "отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает".
Ранее в субботу Байден назвал события начала XX века в Османской империи "геноцидом армян". Предшественники Байдена на посту главы государства избегали использования этого термина.
МИД Турции сообщил, что заявление Байдена подрывает отношения между Вашингтоном и Анкарой, и призвал президента США "исправить эту серьезную ошибку".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
назвал признание Соединенными Штатами геноцида армян необходимым посланием международному сообществу.
Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина "геноцид" и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.