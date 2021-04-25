Посла США в Анкаре вызвали в МИД Турции

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Согласно его сведениям, заместитель министра иностранных дел Турции сообщил послу США, что заявление Соединенных Штатов не имеет под собой правовой основы и что Анкара "отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает".

Ранее в субботу Байден назвал события начала XX века в Османской империи "геноцидом армян". Предшественники Байдена на посту главы государства избегали использования этого термина.

МИД Турции сообщил, что заявление Байдена подрывает отношения между Вашингтоном и Анкарой, и призвал президента США "исправить эту серьезную ошибку".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал признание Соединенными Штатами геноцида армян необходимым посланием международному сообществу.