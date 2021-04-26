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«Радость в Москве»: в Чехии раскритиковали обращение Земана

News.ruиещё 31
17 минут назад
Выступление президента Чехии Милоша Земана по событиям на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году принесло наибольшую радость в Москву. Об этом в эфире телеканала Nova заявил первый вице-премьер Ян Гамачек.
Радость в Москве: в Чехии раскритиковали обращение Земана
Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look PressRoman Vondrous/CTK/Global Look Press
Он назвал излишней попытку Земана за восемь минут объяснить столь сложный случай.
По правде говоря, наибольшую радость от этого получили в Москве. [Земан] добавил к тому [объяснению] вторую версию [о непрофессиональном обращении], не знаю почему. Чехии это не слишком помогло, — отметил чиновник.
Он добавил, что существует закрытый документ, в котором содержится значительно больше доказательств причастности агентов РФ к взрывам. При этом вице-премьер указал, что его правительство полностью доверяет работе генпрокуратуры, полиции и спецслужб, поэтому и были высланы российские дипломаты.
Если бы их информация не была убедительной, я не решился бы как глава МИД на столь беспрецедентные меры в отношении РФ, — подчеркнул Гамачек.
В оценке выступления Земана солидарен с ним глава сената Милош Выстрчил. Он считает, что президент Чехии раскрыл информацию из ещё открытого дела, чем осложнил его расследование. Более того, президент поставил под угрозу безопасность республики.
Один из лидеров оппозиции — глава Гражданской демократической партии Петр Фиала утверждает, что Земан зря назвал своё обращение «чрезвычайным», поскольку то, о чём говорил, он мог «произнести уже давно».
Ранее стало известно, что неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб рассматриваются как причины взрывов во Врбетице, заявил президент Чехии Милош Земан 25 апреля во время телеобращения. Политик отметил, что доказательства присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице отсутствовали в докладах контрразведки на протяжении шести лет.
В мире,Взрывы боеприпасов,Ян Гамачек,Милош Земан,Генпрокуратура РФ,МИД,Москва,Чешская Республика,
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