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Лукашенко назвал город РФ, куда могут вторгнуться войска НАТО

Ura.Ru
1 час назад
В случае госпереворота в Белоруссии войска НАТО вторгнутся в Смоленск с территории республики. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: НАТО хочет вторгнуться в Россию
Фото: Официальное интернет-представительство Президента РоссииОфициальное интернет-представительство Президента России
«[Оппозиция Белоруссии хочет] попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска», — цитирует РБК Лукашенко.
Он отметил, что в таком случае армия Североатлантического альянса вторгнется в Россию и развяжет войну.
Лукашенко считает, что начало вторжения в РФ является главной целью тех, кто стремится к насильственной смене власти в Белоруссии. Глава республики считает, что для осуществления планов напасть на Россию необходимы одни стуки.
Ранее Лукашенко заявил, что на него готовили покушение и предлагали 10 млн долларов за убийство президента, передает Life. После этого политик составил план перехода власти в случае своей гибели. Согласно документу, пост главы республики займет премьер-министр, сообщает агентство Nation News.
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