140 пациентов получили физраствор вместо Pfizer во Франции

Инцидент произошёл во вторник, 20 апреля, в центре вакцинации города Эперне. Инъекция не могла иметь последствий для здоровья, поскольку местным жителям вкололи обыкновенный раствор соли в воде - физраствор. Он используется в различных процедурах, например при очистке ран или в качестве разбавителя во время инъекций.
Центр вакцинации признал свою ошибку на следующее утро. Врачи немедленно связались с 140 невольно пострадавшими горожанами, Часть из них уже получила дозу настоящей вакцины в пятницу. Другие будут вакцинированы в среду, 28 апреля.