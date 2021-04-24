140 пациентов получили физраствор вместо Pfizer во Франции

Во Франции 140 человек стали жертвами ошибки в центре вакцинации. Вместо прививок Pfizer они получили инъекцию физиологического раствора. Об этом сообщает France Bleu.

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Инцидент произошёл во вторник, 20 апреля, в центре вакцинации города Эперне. Инъекция не могла иметь последствий для здоровья, поскольку местным жителям вкололи обыкновенный раствор соли в воде - физраствор. Он используется в различных процедурах, например при очистке ран или в качестве разбавителя во время инъекций.

Центр вакцинации признал свою ошибку на следующее утро. Врачи немедленно связались с 140 невольно пострадавшими горожанами, Часть из них уже получила дозу настоящей вакцины в пятницу. Другие будут вакцинированы в среду, 28 апреля.

Пока власти не комментируют причины медицинской ошибки. Они говорят, что проведут расследование и назначат ревизора для проверки действий медиков.