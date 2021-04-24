Миллион для снайпера: раскрыт план покушения на Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что заговорщики намеревались его убить и устроить в стране государственный переворот, сообщает БелТА.

Фото: alexandr__lukashenko/instagram.com alexandr__lukashenko/instagram.com

По словам главы государства, у злоумышленников в запасе было несколько вариантов, один из которых предусматривал его ликвидацию во время парада Победы 9 Мая. Впоследствии заговорщики отказались от этой идеи из-за трудности её реализации.

Второй вариант — нападение на кортеж. По словам Лукашенко, и этот сценарий реализовать было бы крайне тяжело, так как в целях безопасности автомобили с должностными лицами передвигаются на большой скорости.

Третий вариант подразумевал вооружённое нападение на резиденцию президента. Лукашенко заявил, что для её уничтожения было выделено $10 млн, при этом снайпер получил $1 млн.

Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. <...> Мы контролировали их каждый шаг, — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что в банду заговорщиков был внедрён сотрудник КГБ, который выполнял роль недовольного властью генерала. По словам Лукашенко, через него заговорщики намеревались инициировать мятеж в армии.