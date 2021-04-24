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Лукашенко о встрече с Путиным: «О "поглощении Россией" даже речи не шло»

Майк Габриелян
13 минут назад
Александр Лукашенко заявил, что его не загоняли в угол и Россия не намерена поглощать Белоруссию. Так он отреагировал на слухи, возникшие в среде белорусской оппозиции после переговоров в Москве, передаёт БЕЛТА.
Лукашенко: «О "поглощении Россией" даже речи не шло»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«А, Лукашенко в угол загнали, деваться некуда! Все, Россия поглотила" Даже речи об этом не шло», - сказал он.
Лукашенко отметил, что противникам действующей власти хочется обвинить его в предательстве:
«Если бы я поехал, как они вещали, продавать или сдавать Беларусь, слушайте, это бы им подарок был Чтобы они вышли и на улицах кричали, что Россия захватила Беларусь. Видите, борцы за независимость, а черт знает где сидят. И они себя показали, за какую они независимость и куда они хотят нас привести. Это не Лукашенко наметил планы сдачи Беларуси, это они уже ее предают».
Лукашенко заявил, что белорусам «посчастливилось построить первое независимое государство» и он «больше всего заинтересован, чтобы мы были независимы».
Президент также отметил, что на переговорах с Путиным не было речи о создании военных баз. Хотя во многих европейских странах есть американские базы и почему-то это не смущает либералов.
По словам Лукашенко, в случае агрессии против Белоруссии или России, Минск сдержит наступление врага «на первых порах, пока развернется в тылу Россия».
«Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия», - сказал президент.
Ранее «Рамблер» сообщал, для чего Лукашенко приезжал в Москву на переговоры с Путиным.
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