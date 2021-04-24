Турецкая компания Roketsan опубликовала на YouTube ролик, в котором, как пишет «Российская газета», показала первое боевое применение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Akinci, сбросившего высокоточные боеприпасы семейства MAM.
Издание отмечает, что показанный на видео БПЛА является третьим летным экземпляром разведывательно-ударного Akinci.
В апреле Roketsan опубликовала в Twitter рекламный ролик, в котором высокоточный малогабаритный боеприпас с лазерной головкой самонаведения повышенной дальности MAM-T «уничтожает», в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК), напоминающий «Панцирь» российского производства.