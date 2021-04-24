Россия помогла Молдавии «Спутником V»

Президент Молдавии
Майя Санду выразила благодарность России
за поставку 142 тыс. доз вакцины "Спутник V".
"Благодарю Российскую Федерацию за помощь нашей стране, которая позволит расширить категории граждан, которые подлежат вакцинации", - написала Санду в субботу в Facebook.
Сегодня самолет МЧС России
доставил в Кишинев
первую партию вакцины. Часть из этой партии была сразу переправлена в непризнанное Приднестровье, где проживают свыше 200 тыс. граждан РФ. Российская помощь поступила в республику после обращения первых лиц Молдавии к руководству РФ. Кроме того, власти Молдавии ведут переговоры с руководством и производителями РФ о дополнительной закупке доз вакцины.
На сегодняшний день в Молдавию поступило около 292 тыс. доз вакцин, которые были выделены республике в основном через международную платформу распределения вакцин COVAX. В первую очередь в республике вакцинируют врачей, пожилых людей и лиц, которые подвергаются риску заражения на рабочих местах.
По оценкам властей, Молдавии с населением около 3,4 млн человек (включая непризнанное Приднестровье) потребуется примерно 4,8 млн доз (на два этапа вакцинации), чтобы привить примерно 70% населения. Как ожидается, по линии COVAX страна получит в качестве помощи 20% от необходимого объема, еще 30% Молдавия сможет купить через эту платформу по льготной цене. Остальные объемы будут закупаться напрямую у производителей. На данный момент на предложение правительства республики откликнулась только китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech.
Согласно последним данным, всего в республике выявлено 248 518 случаев инфицирования коронавирусом (больше 7% населения) 5,6 тыс. пациентов скончались от осложнений после заражения.