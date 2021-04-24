Россия помогла Молдавии «Спутником V»

На сегодняшний день в Молдавию поступило около 292 тыс. доз вакцин, которые были выделены республике в основном через международную платформу распределения вакцин COVAX. В первую очередь в республике вакцинируют врачей, пожилых людей и лиц, которые подвергаются риску заражения на рабочих местах.

По оценкам властей, Молдавии с населением около 3,4 млн человек (включая непризнанное Приднестровье) потребуется примерно 4,8 млн доз (на два этапа вакцинации), чтобы привить примерно 70% населения. Как ожидается, по линии COVAX страна получит в качестве помощи 20% от необходимого объема, еще 30% Молдавия сможет купить через эту платформу по льготной цене. Остальные объемы будут закупаться напрямую у производителей. На данный момент на предложение правительства республики откликнулась только китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech.