Индия поставила новый рекорд по количеству заражений COVID

Индии зафиксирован очередной рекордный прирост числа заразившихся коронавирусом за сутки — 346 786 случаев. По данным минздрава страны, это является максимальным показателем с начала пандемии.

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В общей сложности в стране заразились более 16,2 млн человек. Жертвами инфекции из них стали 189,5 тысячи человек. Свыше 2,6 тысячи летальных исходов зафиксировано за последние сутки, отметили в ведомстве.

По уровню заболеваемости коронавирусом Индия занимает второе место в мире, уступая США. Рост числа заболевших в стране начался в феврале. Наибольшее их количество приходится на долю штатов Махараштра, Уттар Прадеш и Керала.

Вакцину от коронавируса в Индии на сегодняшний получили более 138 млн человек. В стране разрешено применение трёх вакцин — Covaxin, Covieshield (индийская версия AstraZeneca) и российской «Спутник V».