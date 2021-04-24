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Индия обновила рекорд по количеству заражений COVID-19 за сутки

Newsru.com
33 минуты назад
В Индии зафиксирован очередной рекордный прирост числа заразившихся коронавирусом за сутки — 346 786 случаев. По данным минздрава страны, это является максимальным показателем с начала пандемии.
Индия поставила новый рекорд по количеству заражений COVID
Фото: ReutersReuters
В общей сложности в стране заразились более 16,2 млн человек. Жертвами инфекции из них стали 189,5 тысячи человек. Свыше 2,6 тысячи летальных исходов зафиксировано за последние сутки, отметили в ведомстве.
По уровню заболеваемости коронавирусом Индия занимает второе место в мире, уступая США. Рост числа заболевших в стране начался в феврале. Наибольшее их количество приходится на долю штатов Махараштра, Уттар Прадеш и Керала.
Вакцину от коронавируса в Индии на сегодняшний получили более 138 млн человек. В стране разрешено применение трёх вакцин — Covaxin, Covieshield (индийская версия AstraZeneca) и российской «Спутник V».
Ранее сообщалось, что власти Индии объявили о четвёртой волне коронавируса в стране. При этом в правительстве отметили, что не считают локдаун выходом из ситуации, поскольку он лишь замедлит распространение инфекции.
В мире,Индия,
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