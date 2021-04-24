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На пропавшей индонезийской подлодке закончился запас кислорода

Газета.Ru
25 минут назад
Запас кислорода на индонезийской подводной лодке KRI Nanggala 402, пропавшей 21 апреля вблизи острова Бали, закончился.
На пропавшей индонезийской подлодке закончился запас кислорода
Фото: ReutersReuters
Как ранее рассказал начальник штаба Военно-морских сил Индонезии адмирал Юдо Маргоно, на подлодке обеспечен запас кислорода до 03.00 по местному времени субботы, 24 апреля (22.30 мск пятницы, 23 апреля).
21 апреля подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь рядом с островом Бали. Это произошло во время учений. На подлодке находились не менее 53 человек. В результате Индонезия запрашивала помощь у Австралии и Сингапура. Помимо того, в поисках участвует Индия.
Точное местонахождение все еще неизвестно. KRI Nanggala 402 является одной из пяти подлодок, находящихся на вооружении флота Индонезии.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты направят патрульный самолет на поиски пропавшей индонезийской подлодки.
В мире,Бали,Индонезия,
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