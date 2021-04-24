На пропавшей индонезийской подлодке закончился запас кислорода

21 апреля подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь рядом с островом Бали. Это произошло во время учений. На подлодке находились не менее 53 человек. В результате Индонезия запрашивала помощь у Австралии и Сингапура. Помимо того, в поисках участвует Индия.