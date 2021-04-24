В Европе заявили о низшей точке отношений Чехии с Россией

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«Мы, вероятно, достигли низшей точки текущего кризиса», — отметил Веркотрен, предположив, что он может усугубиться.

При этом, по его мнению, обе страны осознают, что разрыв всех дипломатических связей не является выходом. Поэтому сокращение штатов посольств, скорее всего, прекратится.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от доказательств Чехии касательно причастности России к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, уверен политолог.