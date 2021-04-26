Вопрос о встрече с Путиным поставил Зеленского в тупик

«Хочу обратиться к северному соседу. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», - обратился к Путину Зеленский.
«Я думаю, конечно, Зеленский поперхнулся и проглотил цигарку в этот момент», - подметил немецкий политолог Феликс Шультесс
«Наша позиция принципиальна, она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» не будет и не может быть, даже в условном пространстве», - указал спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович.
«Киев ведет активную кампанию по дезинформации, основа которой та же – создание образа врага в лице России», - отметила Захарова.