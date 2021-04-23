Байден в июне посетит Британию и Бельгию

Ранее в Белом доме рассказали, как Байден отдыхает от работы. Свободное время лидер США проводит с семьёй, а также любит играть с овчарками Чимпом и Мейджором и смотреть кино. Псаки отметила, что американский лидер находится в очень близких отношениях с родственниками и старается провести время с внуками и детьми.