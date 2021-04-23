Байден в июне посетит Британию и Бельгию

По её словам, американский лидер посетит саммит G7 на полуострове Корнуолл. В ходе этого мероприятия он будет говорить о приоритетах США по вопросам изменения климата, экономического восстановления и здравоохранения. У политика будет запланирована встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном
. Из Лондона Байден отправится на саммит НАТО
в Брюссель, где подтвердит приверженность Альянсу, коллективной обороне и трансатлантической безопасности. Глава Белого дома также будет участвовать в саммите ЕС
— США. На нём будут обсуждаться вопросы цифровой торговли, а также общие озабоченности во внешнеполитической сфере, отметила Псаки.