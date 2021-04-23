Литва оказалась под угрозой из-за санкций против Белоруссии

Владимир Оленченко. Ответственность за печальные перспективы Клайпедского порта лежит исключительно на политическом руководстве Литвы . Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

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Клайпедский порт можно рассматривать как иллюстрацию противоречий Литвы между собственными национальными интересами и настроениями США, — приводит слова Оленченко ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт отметил, что данная ситуация иллюстрирует противоречия Литвы между собственными национальными интересами и настроениями США. Так, представители США подталкивают политическое руководство Литвы к конфликтам с Россией, давлению на Белоруссию и участию в дестабилизации обстановки.

По его мнению, для улучшения ситуации Вильнюсу предстоит проделать работу над ошибками и сделать выбор между национальными интересами и подчинении более крупным политическим игрокам.

Оленченко пояснил, что Белоруссия переправляла через литовскую территорию удобрения, нефть и нефтепродукты. Позже Минск решил перенаправить экспортные потоки в порты России. По словам Оленченко, такая реакция Белоруссии логична.