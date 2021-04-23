Обсудить перемирие: РФ пригласила представителей Германии и Франции в Донбасс

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«Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)», – передает его слова РИА «Новости».

«Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – добавил Козак.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину . Он предложил встретиться на территории военных действий в Донбассе.

Политик рассказал, что 19 апреля на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» ( Россия , Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы максимально точно понять ситуацию.

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Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война, — подчеркнул украинский лидер в видеообращении, опубликованном в его Facebook.

Он отметил, что в современном мире невозможно не иметь возможности избежать драки, если речь идёт не о подворотнях и хулиганах.

Такое заявление он сделал на русском языке, тогда как остальное обращение произнёс на украинском. Кроме того, в войне проигрывают все стороны. Политик подчеркнул, что нельзя защитить кого-то нападением, освободить кого-то нападением и принести мир на танке людям, которые не понимают, от кого их нужно защищать.

Зеленский считает, что Украина и Россия по-разному смотрят в будущее. Однако это не проблема, а как минимум возможность остановить «убийственную математику будущих военных потерь».

НАТО. Украинский президент добавил, что Киев не боится, потому что имеет мощную поддержку со стороны США, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Совета Европы

Они, как и все другие партнеры, — на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить всё более жёсткие санкции и принимать жёсткие резолюции, — сказал он.

Президент Владимир Путин заявил, что готов обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским двусторонние отношения в Москве в любое удобное время. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе переговоров с президентом Белоруссии, Путин отметил, что если украинский лидер хочет начать восстановление отношений с Россией, Москва будет это приветствовать. Он также указал, что для решения проблемы Донбасса руководству Украины нужно общаться с ДНР и ЛНР, а уже потом с Россией.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что украинскому лидеру стоит поучиться дипломатичности.

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«Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести кроме всего прочего. Это касается Донбасса», — сказал он.

Члены контактной группы не поедут в Минск на переговоры по Донбассу, если они возобновятся в очном формате, заявил украинский представитель Алексей Резников

По его словам, для проведения консультаций в реальной жизни придется искать другую страну и другой город.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук допустил перенос площадки в Швецию. Ранее Кравчук настаивал на исключении из политической подгруппы представителя ДНР журналиста и общественного деятеля Майю Пирогову. В противном случае, украинская делегация не явится не переговоры.

Со своей стороны, министр иностранных дел провозглашенной республики Наталья Никонорова потребовала от Украины не ставить ультиматумы и соблюдать договоренности. Трехсторонняя контактная группа ведет переговоры в Минске с 2014 года. В условиях пандемии они проходят по видеосвязи.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук захотел перенести переговоры по Донбассу из Белоруссии в другую страну. Он заявил об этом в эфире телеканала «Украина 24», его цитирует РИА Новости.

По его словам, переговоры могут быть перенесены из Минска в ряд государств, при этом среди стран «бывшего социалистического лагеря» Кравчук назвал Польшу.

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«Потому что тут не будет вопросов — мы с Польшей не всегда были друзьями Поэтому никто не скажет, что Польша — верный вечный друг Украины. Это было бы нормально. Если вне социалистического лагеря, то таких стран очень много. Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине, она под каблуком России», — заявил Кравчук.

Он также предположил, что Россия не согласится на перенос площадки для переговоров, так как «проблематично» вывезти представителей ДНР и ЛНР в другую страну. Он добавил, что в Минск не поедет и «это уже решено».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.

Нежелание официального Киева соблюдать Минские соглашения демонстрирует высказывание главы делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука. Об этом 10 апреля в интервью программе «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь-1» заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Макей отметил, что для него «смехотворно» предложение представителя Украины, который призвал провести заседание трехсторонней контактной группы в «нейтральной» Польше.

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«Эта его (Леонида Кравчука — прим. ИА REGNUM) фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого», — отметил глава белорусского МИД.

По его словам, «во всем мире не сыскать» более «нейтральной» страны, чем Польша.

Перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

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«Белоруссия просто предоставила нам площадку и вообще не вмешивается в этот процесс. Создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы Ну, а если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать, на мой взгляд, в этой очень важной сфере всегда можно найти. Похоже, что это поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить их (Минские соглашения) окончательно», – передает ТАСС слова Путина.

Возможность переноса заседаний контактной группы по Донбассу из Минска является «гипотетической глупостью», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга. Об этом сообщает в пятницу РИА «Новости».

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«Это такая же гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях», — сказала Мария Захарова.

Дипломат отметила, что белорусская сторона не поднимала вопрос о возможном переносе заседаний из Минска.

«Зачем всё это заявляется? Ответ очевиден. Дело тут не в утрате доверия к Белоруссии, которая находится якобы под влиянием России, эту версию нам пытались «продать», — сказала официальный представитель МИДа.

По её словам, дело в целенаправленной линии украинских властей на срыв выполнения взятых на себя в рамках Минских соглашений обязательств «по урегулированию внутриукраинского конфликта на основе прямого диалога с Донецком и Луганском».

Захарова также заявила, что вопрос о переносе заседаний контактной группы из белорусской столицы в другой город предметно не обсуждается.