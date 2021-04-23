«В интересах Молдовы»: Додон срочно вылетел в Москву

«Дорогие друзья, я приветствую вас из Кишиневского аэропорта. Вылетаю срочно с визитом в Москву, в ходе которого проведу ряд важных встреч в интересах Республики Молдова», - написал политик.
Он также пообещал жителям республики «много хороших новостей», которые они «давно ждали».
«Рамблер» писал, что ранее президентские выборы в Молдавии выиграла Майя Санду. После своего избрания она назвала Приднестровье регионом, который откололся от Молдавии, заявила, что верит в появление геополитической возможности для воссоединения страны и что решение об этом будет мирным.
При этом президент заявила, что формат решения конфликта должен подразумевать полный вывод российских войск. Она также отказалась выплачивать долг за российский газ, накопленный Преднестровьем, назвав его «нечестным и несправедливым».