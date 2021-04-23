«В интересах Молдовы»: Додон срочно вылетел в Москву

«Рамблер» писал, что ранее президентские выборы в Молдавии выиграла Майя Санду. После своего избрания она назвала Приднестровье регионом, который откололся от Молдавии, заявила, что верит в появление геополитической возможности для воссоединения страны и что решение об этом будет мирным.