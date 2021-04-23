В Латвии захотели признать независимость Чечни и Якутии

Он высказал мнение, что текущие санкции недостаточно эффективны в деле предотвращения новой агрессии России против Украины. Парламентарий предложил отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2».
«Если Россия нарушит суверенитет Грузии и Украины, и признает Абхазию, Южную Осетию, Луганск, Донецк, то я не вижу причин, почему страны Запада не могут признать Чечню, Якутию и другие страны, которые сейчас включены в состав России», — добавил он.
На днях, как сообщал «Рамблер», журналист Анатолий Вассерман высказал мнение, что Украина войдет в состав России в качестве Юго-Западного и Новороссийского федеральных округов после наступления в США экономической катастрофы, спровоцированной политикой глобализации.
Позавчера в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что у Запада есть привычка при любых обстоятельствах цеплять Россию, которая ведет себя сдержанно. Глава государства предостерег всех от пересечения красных линий в отношениях с Россией и предупредил, что организаторы любых провокаций пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели, что у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры.