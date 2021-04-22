"Путин не такой". Украинку возмутила пропаганда Киева

В эфире украинского телевидения все чаще можно услышать высказывания жителей страны, идущие вразрез с официальной позицией Киева
, пишет издание «Репортер»
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Если раньше в новостные сюжеты украинского ТВ попадало мнение жителей, отличающееся от привычной русофобской пропаганды, до эфира оно не доходило. Теперь же мнения украинцев, которые не верят в «российскую агрессию» и положительно отзываются о России, можно услышать все чаще.
Так, в одном из сюжетов на «Радио Свобода» (признано иностранным агентом в РФ) жительница Харькова заявила: «Было хорошо и будет хорошо, когда нас соединят, и еще будем мы вместе с Россией».
А на днях на телеканале 1+1 вышел сюжет, где пенсионерка из Донбасса прокомментировала заявление корреспондента о том, что «Путин завел войска».
«Мы на Путина не скажем. И Путин не такой, что это такое? Россия наоборот, как та курочка, всех их собирает в кучку, чтобы жить дружно», - отреагировала женщина.