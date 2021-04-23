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На акции протеста в Берлине пострадали 20 полицейских

RT на русскомиещё 2
1 час назад
В столице Германии 20 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе демонстрации противников коронавирусных ограничений.
На акции протеста в Берлине пострадали 20 полицейских
Фото: ReutersReuters
«Пострадали 20 сотрудников», — сообщает в своём Twitter-аккаунте берлинская полиция.
Отмечается, что сотрудники правопорядка задержали 231 демонстранта.
На акцию собрались от 8 до 10 тыс. человек. Многие из них не носили защитные маски. Некоторые манифестанты бросали в полицию камни и бутылки.
В начале апреля сообщалось, что в ряде европейских стран прошли акции протеста против ограничений, введённых властями в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
В мире,МВД,Германия,
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