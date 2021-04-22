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В Турции за сутки выявили 54 791 случай коронавируса

RT на русском
1 час назад
В Турции за прошедшие сутки зафиксирован 54 791 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Турции за сутки выявили 54 791 случай коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Турции — 4 501 382.
Также за 24 часа в стране умерли 354 пациента с коронавирусом, всего с начала пандемии в Турции скончались 37 329 человек.
Ранее в Турции заявили о начале снижения роста заболеваемости коронавирусом.
В мире,Минздрав РФ,Турция,
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