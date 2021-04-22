Лукашенко внес ясность в вопрос об интеграции Белоруссии и России

"Мы двигаемся серьезно по союзным программам. Помните, с карт [дорожные карты по интеграции] начинали, очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось - две-три очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение", - сказал он четверг в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы потихонечку двигаемся, но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать. В том числе и безопасность, и оборона в нашем Союзном государстве, хотя справляемся и справимся", - сказал белорусский лидер.