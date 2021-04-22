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Лукашенко заявил, что Минск и Москва согласовали 26-27 дорожных карт по интеграции

ТАСС
11 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва согласовали 26-27 дорожных карт по интеграции на уровне правительств, осталось еще две-три серьезные программы, в том числе по налогообложению.
Лукашенко внес ясность в вопрос об интеграции Белоруссии и России
Фото: ReutersReuters
"Мы двигаемся серьезно по союзным программам. Помните, с карт [дорожные карты по интеграции] начинали, очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось - две-три очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение", - сказал он четверг в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Лукашенко также заявил, что Минску и Москве необходимо усиливать сотрудничество по вопросам безопасности и обороны Союзного государства.
"Мы потихонечку двигаемся, но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать. В том числе и безопасность, и оборона в нашем Союзном государстве, хотя справляемся и справимся", - сказал белорусский лидер.
В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Москва,Минск,Беларусь,
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