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В Киеве сочли невозможной встречу Путина и Зеленского в Москве

Газета.Ruиещё 90
3 часа назад
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет принять предложение российского лидера Владимира Путина о встрече в Москве, считает украинский вице-премьер, заместитель главы киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников. Его слова приводит РИА "Новости".
"Не может [Зеленский] во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора", – подчеркнул вице-премьер.
Он назвал предложение Путина "немного странным" и выступил за проведение подобной встречи при участии других сторон "нормандского формата" – Франции и Германии.
Ранее президент России Владимир Путин ответил на предложение Зеленского встретиться на линии соприкосновения в Донбассе. Российский лидер заявил, что готов принять украинского коллегу в любое время, если тот заинтересован в обсуждении двусторонних отношений.
При этом Путин подчеркнул, что, если Зеленский намерен говорить о вопросах Донбасса, ему стоит сначала встретиться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а потом уже с российской стороной.
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