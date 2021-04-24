В Киеве сочли невозможной встречу Путина и Зеленского в Москве

"Не может [Зеленский] во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора", – подчеркнул вице-премьер.

Он назвал предложение Путина "немного странным" и выступил за проведение подобной встречи при участии других сторон "нормандского формата" – Франции и Германии.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на предложение Зеленского встретиться на линии соприкосновения в Донбассе. Российский лидер заявил, что готов принять украинского коллегу в любое время, если тот заинтересован в обсуждении двусторонних отношений.