Чехия сократит численность российского посольства до 7 дипломатов

В посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве останутся по 7 дипломатов и по 25 технических и административных сотрудников. Об этом заявили власти Чехии в эфире местного телевидения. Отмечается, что подобным образом страны придут к "строгому паритету".

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"До конца мая Чехию должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства", - сообщил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Ранее стало известно, что власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными.

Первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что из страны вышлют 18 российских дипломатов. В скором времени последовали и ответные шаги Москвы. Вызванному в МИД России послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства.

Ко всему прочему, в парламенте Чехии призвали требовать у России компенсацию за взрыв в Врбетице.