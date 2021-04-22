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Чехия намерена сократить численность российского посольства до 7 дипломатов

Газета.Ruиещё 38
3 часа назад
В посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве останутся по 7 дипломатов и по 25 технических и административных сотрудников. Об этом заявили власти Чехии в эфире местного телевидения. Отмечается, что подобным образом страны придут к "строгому паритету".
Чехия сократит численность российского посольства до 7 дипломатов
Фото: ReutersReuters
"До конца мая Чехию должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства", - сообщил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.
Ранее стало известно, что власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными.
Первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что из страны вышлют 18 российских дипломатов. В скором времени последовали и ответные шаги Москвы. Вызванному в МИД России послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства.
Ко всему прочему, в парламенте Чехии призвали требовать у России компенсацию за взрыв в Врбетице.
Недавно посол Чехии рассказал о дальнейшей работе в Москве.
В мире,Ян Гамачек,МИД,Москва,Россия,Чешская Республика,Прага,
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