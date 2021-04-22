Слушания по делу MH17 возобновятся 21 мая

Слушания по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boieng на востоке Украины возобновятся 21 мая. Об этом объявил председательствующий судья Фредерик Стейхейс.
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«Следующие слушания пройдут 21 мая», — приводит его слова ТАСС.
Пока процесс находится на стадии предварительного производства: досье пополняется документами по требованию защиты и прокуратуры, а также по результатам дополнительных расследований, проводимых судебным следователем.
Ожидается, что рассмотрение по существу начнётся 7 июня.