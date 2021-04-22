В Азербайджане заявили об обстреле пограничников ФСБ

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. Подразделения российских миротворцев находятся на границе Армении и Азербайджана в Сюникской области, чтобы не допустить обострения двустороннего конфликта. Военные следят за соблюдением перемирия между двумя странами.