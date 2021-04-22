"Деньги получают от Сороса": военные захватили власть в Мьянме

Военные захватили власть в Мьянме во имя спасения демократии. Об этом их официальный представитель генерал Зо Мин Тун заявил РИА Новости.

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1 февраля, как сообщал «Рамблер», военные объявили о задержании президента Мьянмы Вин Мьин и лидера Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи и передаче власти главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаина по причине якобы имевших место фальсификаций на выборах в парламент.

Сегодня Зо Мин Тун сообщил, что военные захватили власть, чтобы спасти демократию. Он заверил, что они не допустят превращения Мьянмы во вторую Сирию.

«Западные страны хотят видеть Мьянму как Сирию. Сепаратисты имеют поддержку и обеспечение из западных стран давно... через границу... без таможенной линии... через лес. Протестующие получают от сепаратистов оружие и взрывчатку. Деньги получают от фонда Сороса», — добавил генерал.