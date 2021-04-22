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Пока вы спали: россияне скупили жилье в Турции перед закрытием страны

Елена Прошина
10 минут назад
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Россияне скупили недвижимость в Турции

Россияне в марте купили в Турции более 400 объектов недвижимости, что на 38% больше, чем в предыдущем месяце. Об этом со ссылкой на материалы портала Turk.Estate пишет «Лента.ру».
Всего с начала года россияне закрыли 938 сделок с недвижимостью в Турции.
Таким образом они замкнули тройку лидеров по покупкам объектов в Турции. Лидерами же стали жители Ирана (1,6 тыс.), на втором месте – иракцы (1,46 тысячи объектов).

На Марсе сумели получить кислород

Марсоход Perseverance сумел впервые получить кислород из атмосферы красной планеты. Об этом говорится в заявлении на сайте НАСА.
По данным ведомства, испытание прошло 20 апреля, кислород был получен благодаря устройству Moxie. В НАСА уверены, что удачный эксперимент открывает широкие перспективы и такие устройства смогут однажды обеспечить воздухом для дыхания астронавтов.

СМИ сообщили о проблемах экспорта в Казахстан

Ужесточения правил досмотра привело к огромным очередям на границе России и Казахстана и проблемам с экспортом продуктов. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным издания, требование оставлять проход при загрузке продуктов в фуры привело к необходимости выгружать товар и проблемам у производителей и поставщиков, в том числе и крупных компаний PepsiCo и Danone.
По словам регионального вице-президента по корпоративным отношениям Danone в России и СНГ Марины Балабановой, в некоторых пунктах пропуска машины стоят в очереди несколько дней, это ведет к повышению транспортных расходов и риску порчи товара.

Россиян предупредили о риске роста «серых» такси

Общественный совет по развитию такси предупредил о возможном массовом переходе таксопарков России «в серую зону» в случае резкого повышения тарифов ОСАГО для отрасли. Об этом со ссылкой на письмо организации, направленное в Центробанк, сообщают «Известия».
Ранее страховщики предложили поднять тарифы для такси на ОСАГО на 60% из-за высокой аварийности.
«В случае увеличения тарифа полис ОСАГО для такси станет недоступным не только для столичных таксопарков, но и для подавляющего большинства региональных. Начнется массовый отток таксомоторных перевозчиков в нелегальный бизнес», - подчеркивается в письме.

В Белом доме отреагировали на слова Путина о Шерхане и Табаки

США не принимают на свой счет высказывание российского президента Владимира Путина, сравнившего ряд стран с шакалами Табаки, поддерживающими тигра Шерхана. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я не думаю, что мы принимаем что-либо сказанное президентом Путиным, персонально. У нас толстая кожа», - подчеркнула Псаки.
В мире,Владимир Путин,Администрация США,Центральный банк России,газета "Известия",Lenta.ru,Турция,
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