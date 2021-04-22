Пока вы спали: россияне скупили жилье в Турции перед закрытием страны

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Россияне в марте купили в Турции более 400 объектов недвижимости, что на 38% больше, чем в предыдущем месяце. Об этом со ссылкой на материалы портала Turk.Estate пишет «Лента.ру».

Всего с начала года россияне закрыли 938 сделок с недвижимостью в Турции.

Таким образом они замкнули тройку лидеров по покупкам объектов в Турции. Лидерами же стали жители Ирана (1,6 тыс.), на втором месте – иракцы (1,46 тысячи объектов).

Марсоход Perseverance сумел впервые получить кислород из атмосферы красной планеты. Об этом говорится в заявлении на сайте НАСА.

По данным ведомства, испытание прошло 20 апреля, кислород был получен благодаря устройству Moxie. В НАСА уверены, что удачный эксперимент открывает широкие перспективы и такие устройства смогут однажды обеспечить воздухом для дыхания астронавтов.

Ужесточения правил досмотра привело к огромным очередям на границе России и Казахстана и проблемам с экспортом продуктов. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, требование оставлять проход при загрузке продуктов в фуры привело к необходимости выгружать товар и проблемам у производителей и поставщиков, в том числе и крупных компаний PepsiCo и Danone.

По словам регионального вице-президента по корпоративным отношениям Danone в России и СНГ Марины Балабановой, в некоторых пунктах пропуска машины стоят в очереди несколько дней, это ведет к повышению транспортных расходов и риску порчи товара.

Общественный совет по развитию такси предупредил о возможном массовом переходе таксопарков России «в серую зону» в случае резкого повышения тарифов ОСАГО для отрасли. Об этом со ссылкой на письмо организации, направленное в Центробанк сообщают «Известия».

Ранее страховщики предложили поднять тарифы для такси на ОСАГО на 60% из-за высокой аварийности.

«В случае увеличения тарифа полис ОСАГО для такси станет недоступным не только для столичных таксопарков, но и для подавляющего большинства региональных. Начнется массовый отток таксомоторных перевозчиков в нелегальный бизнес», - подчеркивается в письме.